Ofrecen ser hostess a Dhasia Wezka y denuncia que fue acosada sexualmente

CDMX.- La famosa influencer Dhasia Wezka, narró como fue acosada por un sujeto desconocido que la siguió mientras ella había salido a pasear a su perro 'Mailo'.

Aún con el rostro lleno de lágrimas, la youtuber publicó un video en Instagram donde contó todos los detalles de este aterrador suceso, dónde el sujeto le ofreció "mucho dinero" a cambio de irse con él, e incluso intentó tomarla de la mano por la fuerza.

Afortunadamente, una mujer que presenció los hechos se detuvo para auxiliarla. Cabe resaltar que según dice, había una gran multitud de personas alrededor al momento del acoso y nadie hizo nada para evitarlo.

"Salí a pasear a Mailo y de repente un vato, me di cuenta que me empezó a seguir, se veía completamente normal"

"Me bloqueé porque me espanté a pesar de que había un putero de gente. Lo que me pasó por la cabeza es que ahorita va a pasar una camioneta y yo ya desaparecí"