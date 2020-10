Ofrece Bruce Springsteen disco lleno de nostalgia

La muerte de un colega fue el detonante de Letter To You, álbum en el que Bruce Springsteen se reencuentra con la E-Street Band

La sombra de la muerte llevó a Bruce Springsteen a escribir un disco que, paradójicamente, es "una celebración de la música, del rock and roll y de la experiencia de formar parte de una banda", razón de más para grabarlo con la E-Street Band, seis años después de su último trabajo conjunto.

"Siempre me ha costado escribir un disco de rock and roll, conseguir ese poderío físico y la profundidad, pero también me ha parecido siempre lo más satisfactorio", afirma sobre su vigésimo álbum de estudio.

Se titula Letter To You y producido por él mismo y por Ron Aniello, viene precedido por la emoción de volverlo a ver tocar junto a Nils Lofgren, Steven Van Zandt, Patti Scialfa y compañía, una reunión que no se producía desde High Hopes (2014) y que toma el relevo al último disco del "Boss" en solitario, Western Stars (2019).

En ese intervalo, Springsteen no escribió nada para la E-Street Band, ocupado como estaba en otros proyectos, como su biografía Born To Run, o la intimista residencia de conciertos en Broadway. Precisamente regresando a casa de uno de ellos, se produjo uno de los "dos curiosos incidentes" que le empujaron a este resultado.

"Me encontré a un chico, italiano creo, que me esperaba con una guitarra entre las manos. Pensé que quería que se la firmara. ´No, no, es para ti´, me dijo". Unos seis meses después falleció un amigo suyo, George Theiss, con el que había coescrito las primeras canciones de su vida, y con el que formó su primera banda musical The Castiles, convirtiendo a Springsteen en el último miembro superviviente de la misma.

"Fue un sentimiento muy extraño y potente lo de volver a mis recuerdos de juventud y a todas esas personas que habían significado tanto en mi vida y que ya no estaban. Escribí una canción llamada Last Man Standing y, después, en unos 7 días tenía todas las canciones hechas con la guitarra que aquel chico italiano me había regalado", compartió.