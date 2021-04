De acuerdo con información de Variety, How I Met Your Father, que será el título de la nueva serie, será una secuela de la serie original (How I Met Your Mother).

¡Oficial! Hilary Duff, la protagonista de la secuela de How I Met Your Mother

En ella, Sophie, el personaje principal protagonizado por Hilary Duff, contará a sus hijos cómo es que conoció a su papá.

El relato comenzará en el año 2021. El nuevo show, original de Hulu, estará a cargo de Isaac Aptaker y Elizabeth Berger , showrunners de This Is Us y de Love, Victor . Duff dijo lo siguiente sobre el proyecto: "He sido increíblemente afortunada en mi carrera como para interpretar personajes maravillosos y estoy emocionada por tomar el papel de Sophie.

Como una gran fan de How I Met Your Mother, estoy honrada y un poco nerviosa de que Carter y Craig [los creadores del show original] me confíen con la secuela de su bebé. Isaac y Elizabeth son brillantes y no puedo esperar para trabajar junto a ellos, son unos genios".

"He tenido mucha suerte en mi carrera al interpretar algunos personajes maravillosos y estoy deseando asumir el papel de Sophie", dijo Duff. "Como gran fan de 'Cómo conocí a vuestra madre', me siento honrada e incluso un poco nerviosa de que Carter y Craig me confiaran la secuela de su bebé. Isaac y Elizabeth son brillantes y no veo la hora de trabajar junto a ellos y toda su genialidad. Estoy entusiasmado por aquí para unirme a las familias de Hulu Originals y 20th. ¡Me doy cuenta de que estos son zapatos grandes para llenar y estoy emocionado de poner mis 6 ½'s allí! "

"Cómo conocí a tu madre" se emitió en CBS durante nueve temporadas y más de 200 episodios entre 2005 y 2014. La serie fue protagonizada por Josh Radnor, Cobie Smulders, Neil Patrick Harris, Jason Segel y Alyson Hannigan. Bob Saget proporcionó la voz del narrador, una versión anterior del personaje de Radnor, Ted Mosby.