OFICIAL: Habrá gran evento virtual para fans de DC Comics

LOS ÁNGELES, EUA.- La Comic-Con se canceló este año, pero Warner Bros. congregará a las más grandes figuras del universo DC Comics en un evento virtual de 24 horas.

El estudio anunció el martes que el DC FanDome será el 22 de agosto a partir de las 10 a.m. hora de Los Ángeles (1700 GMT). El encuentro incluirá anuncios sobre el talento y se revelará nuevo contenido de WB para juegos, comics, cine y televisión.

Este evento además de realizarse de manera completamente online, será gratuito y los fanáticos no tendrán que tener ningún tipo de pase o entrada para participar de esta experiencia.

El anuncio llega un par de meses después de que la Comic-Con, que atrae a decenas de miles de admiradores a San Diego, se canceló debido a las restricciones relacionadas con el coronavirus en torno a grandes reuniones.

Welcome to the #DCFanDome! Explore every corner of the DC Multiverse with a Global Virtual Experience on August 22. https://t.co/dS318qb5nv pic.twitter.com/8SlOGim8ZS