Nuevo Superman en camino,se prepara reboot sin Henry Cavill

En entrevista con Variety, Jj Abrams comentó el honor que significó que DC y Warner lo hayan tomado en cuenta para desarrollar la nueva historia del héroe de Kriptón.

"Hay una nueva, poderosa y conmovedora historia de Superman que aún no se ha contado. No podríamos estar más emocionados de trabajar con el brillante Sr. Coates para ayudar a llevar esa historia a la pantalla grande, y estamos más que agradecidos con el equipo de Warner Bros. por la oportunidad ", dijo Abrams.

El nuevo proyecto de Superman no es la primera incursión del autor en el reino de los superhéroes. Coates también escribió la serie de cómics de Marvel para "Capitán América" y "Black Panther", y su carrera escribiendo la última saga terminó en abril.

La noticia del apego de Coates al proyecto de superhéroe llega en medio de una serie de proyectos recientes de Hollywood y adaptaciones del trabajo del autor. "Between the World and Me" se adaptó a una película de HBO que se estrenó en noviembre pasado, mientras que "The Water Dancer" recibirá una adaptación a la pantalla grande de un equipo de producción que incluye a Oprah Winfrey y Brad Pitt.

En lo que se refiere a J. J. Abrams, su historial en el cine es más que conocido. Tras poner punto final a la Saga Skywalker en Star Wars: El Ascenso de Skywalker, el cineasta firmó en 2019 un acuerdo de exclusividad con Warner que se mantendrá vigente hasta 2024. Todo por 500 millones de dólares. No solo hará películas, también series para HBO Max, empezando con Justice League Dark. Precisamente hace dos años surgió el rumor de que J. J. Abrams sería el encargado de conducir el reinicio de Superman en el cine.