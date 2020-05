Nuevo libro de ´Twilight´ estará disponible en agosto

Reino Unido.- Stephenie Meyer, autora de ´Twilight´, anunció que ´Midnight Sun´, el quinto libro que habla de la historia de amor entre Edward Cullen y Bella Swan, será lanzado el 4 de agosto, según se lee en sus redes sociales.

Esto luego de que publicará un reloj en la página de inicio de su sitio web, aparentemente contando la revelación de este lunes. La cual ha llenado de emoción a la legión de fans de la célebre saga de novelas para adolescentes.

En un video que se transmitió en Good Morning America, Meyer anunció el lanzamiento de ´Midnight Sun´ el 4 de agosto. La fecha de lanzamiento del libro y la información también se publicaron en el sitio web de su editorial.

"Son tiempos muy turbulentos justo ahora y no estaba segura si sería el momento correcto para lanzar este libro, pero algunos de ustedes han esperado bastante para leerlo, no me pareció bien hacerlos esperar aún más", Stephanie Mayer.