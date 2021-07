Oliver Stone revive el asesinato de JFK con su nuevo documental

Treinta años después del filme JFK, Oliver Stone regresa al asesinato de John F. Kennedy, esta vez en un documental. JFK Revisited: Through the Looking Glass, es una especie de anexo de no ficción a una de las películas más sensacionales y polémicas de Stone.

Es probable que el documental, que se estrenó ayer en el Festival de Cine de Cannes, dé lugar a otra ronda de discusiones sobre la tragedia y los métodos de Stone. Pero para el cineasta de 74 años, fue una manera de responder a sus críticos y ahondar en una historia con la que será siempre vinculado.

"Yo era relativamente un novato cuando salió esa película. Era ingenuo. No sabía que me iban a golpear así y fue duro. Se volvió como si yo no fuera digno de confianza.