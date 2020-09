Coppola estrenará una nueva versión de El Padrino III

Monterrey.- A casi 30 años del estreno de El Padrino III, el aclamado director Francis Ford Coppola anunció que lanzará una nueva versión de la película, una más acorde a la visión que tanto él como Mario Puzo, escritor de la trama, tenían en 1990 para terminar esta historia en el cine.

Este nuevo corte se llamará Mario Puzo´s The Godfather, Coda: The Death of Michael Corleone, y promete ser un cierre espectacular, acorde a lo que tenían en mente. Según lo que cuenta Coppola, para esta versión definitiva, creó un nuevo inicio y un nuevo final.

Por si fuera poco, reorganizó algunas escenas, tomas y temas musicales para que tuvieran mucho más sentido. "Con estos cambios y el material y el sonido restaurados, para mí, es una conclusión más apropiada para El Padrino y El Padrino: Parte II" mencionó el cineasta de 81 años.

El director trabajó con su equipo para restaurarla en formato 4K, el filme se estrenará en algunos cines de los Estados Unidos y del mundo en diciembre de 2020.