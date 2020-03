´Nosotras estamos furiosas´; Joumana Haddad

La poeta y periodista libanesa Joumana Haddad, aseguró que las mujeres no descansarán ´hasta que tengamos la justicia que merecemos´

Durante su visita a la ciudad, la escritora, activista y periodista libanesa, Joumana Haddad, habló sobre el movimiento feminista que detonó en la marcha y el paro nacional del pasado 8 y 9 de marzo, y aseguró que las mujeres no descansarán hasta que en el planeta exista una completa equidad de género.

´´Es claro que es un momento muy triste y por esto me ha llenado de fiereza, el espectáculo de todas esas mujeres que han marchado el 8 de marzo y también mucha admiración por lo que ha sucedido el 9 de marzo´´, comentó en entrevista la autora de libros como Los Amantes Deberían llevar sólo Mocasines y Cuando me Hice Fruta. La también poeta invitó a las mujeres a continuar con este movimiento.

´´Pienso que tenemos que seguir luchando en todo el mundo, pero también con los hombres, no sin ellos, para llegar al punto en el cual seremos tratadas como seres humanos iguales porque es nuestro derecho, no es un regalo´´, declaró. Si bien no quiso compartir su opinión acerca de los actos de violencia que se presentaron en la marcha, Haddad aseguró que continuará utilizando su trabajo para expresar el enojo de la población femenina. ´´Nosotras las mujeres estamos furiosas y seguiremos furiosas hasta que tengamos la justicia que merecemos´´, aseveró.

Ayer, la escritora libanesa recibió un homenaje en la Plaza de la Poesía en el Parque Fundidora, por parte de Vaso Roto Ediciones, La Cátedra Alfonso Reyes del Tecnológico de Monterrey, la Universidad Autónoma de Nuevo León, y el Consejo para la Cultura y la Artes de Nuevo Léon, donde se le otorgó un árbol y una placa conmemorativa con su nombre. ´´Esto es otra prueba de que todo es posible y sobre todo para las mujeres, no hay limitaciones´´, afirmó.