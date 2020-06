Nombran a Brian May el mejor guitarrista

Reino Unido.- Brian May ha sido elegido como el mejor guitarrista de todos los tiempos por los lectores de la influyente revista británica Total Guitar. El guitarrista de Queen, de 72 años, se sitúa así por delante de iconos de las seis cuerdas como Eric Clapton, Eddie Van Halen, Jimmy Page o Jimi Hendrix.

"Estoy absolutamente sin palabras. Estoy alucinando, es completamente inesperado. Obviamente, me emociona profundamente que la gente piense en mí de esta manera", comentó May a Total Guitar.

Y añadió: "No diré nunca que soy un gran guitarrista en el sentido de virtuoso. Supongo que esto me dice que lo que he hecho ha llegado a la gente. Creo que sencillamente intento tocar con mi corazón y se trata de eso".

May ha confesado que para él, el número uno es Jimi Hendrix, un "súperhombre que vino de otro planeta".