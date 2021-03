Nomadland y Rocks lideran las nominaciones a los BAFTA

Tal parece que ´Nomadland´ no tendrá competencia para los próximos premios de la Academia, pues la cinta de Chloé Zhao arrasó por completo en los Golden Globes y en los Critics Choice Awards, además de posicionarse como la favorita de la academia británica.

El drama estadounidense sobre la recesión "Nomadland" y la historia británica "Rocks" encabezaron las nominaciones para los premios BAFTA de la Academia Británica de Cine y Televisión el martes, obteniendo siete nominaciones cada una.

"The Father", protagonizada por losĀ ganadores del Oscar Anthony Hopkins y Olivia Coman,la retrospectiva de Hollywood "Mank", la película de venganza femenina contra abusadores sexuales "Promising Young Woman" y el filme en idioma coreano "Minari" le siguieron con seis nominaciones.

La categoría de mejor director tuvo cuatro mujeres nominadas, incluida Chloe Zhao por "Nomadland", quien se perfila como la favorita a llevarse la estatuilla de Mejor Dirección en la entrega 94 de los Oscar el próximo mes de abril.

Los BAFTA, los premios cinematográficos más importantes de Reino Unido, se entregarán el 11 de abril, solo una semana antes de los premios Oscar.

¿De qué trata Nomadland y porque tanto alboroto?

"Nomadland" o "Tierra de nomadas" se ha convertido en la favorita para convertirse en la máxima ganadora de la próxima entrega de los permios Oscar a celebrarse el próximo 15 de abril desde la ciudad de Los Ángeles.

Oficialmente la temporada de premios arrancó y la presencia femenina está más presente que nunca, pues gran parte de las figuras que están en la lista de los mejor del año fueron protagonizadas o dirigidas por mujeres como es el caso de Nomadland.

"Nomadland" o "Tierra de nomadas" se ha convertido en la favorita para convertirse en la máxima ganadora de la próxima entrega de los permios Oscar a celebrarse el próximo 15 de abril desde la ciudad de Los Ángeles.

La cinta protagonizada por la dos veces ganadora del premio a Mejor Actriz, Frances McDormand ha sido una de las cintas más aclamadas tanto por la crítica especializada como por los que ya han tenido el placer de verla, desde que vio la luz por primera vez en el Festival de Venecia en septiembre del año pasado donde se alzó con el codiciado León de Oro, el premio más importante de dicha exhibición.

Basada en el libro de Jessica Bruder,"Nomadland: Surviving America in the Twenty First Century del 2017, el guión adaptado por la misma Zhao,explora la vida de Fern, personaje interpretado por McDormand en su inicio en el camino de la vejez, donde los estragos derivados de la crisis económica del 2008 en los Estados Unidos continúan pegando.

La historia presenta una actuación sin precedente por parte de McDormand, quien representa a una mujer que a pesar de la pérdida de su esposo y lo material ha decidido emprende su camino por la vida para vivir el día a día evitando pensar en el futuro.

La cinta también retrata la visión de las personas que no comparten el mismo estilo de vida de los llamados "nomadas", quienes acondicionan sus coches como casas rodantes para convertirlos en su hogar.

A través de casi dos horas, Zhao muestra el camino algunas veces duro pero alegre de Fern, sus altibajos y sus añoranzas con una fotografía perfecta y un guión que por ocasiones hace que el espectador derrame una lagrima.

Aunque la cinta todavía no llega a México se espera que tras la reapertura de las salas su estreno sea a más tardar el próximo mes, justo antes de la ceremonia 93 de los premios de la academia de los Estados Unidos.

De consagrarse en Los Oscars 2021, la cinta de Zhao podría otorgarle su tercer Oscar a la veterana Frances McDormand y convertir a Zhao en la primera directora de origen asiático y la segunda mujer en la historia en obtener el premio a Mejor Dirección, detrás de Kathryn Bigelow,quien lo obtuvo en el 2009