¡No se metan con el novio de Gigi Hadid!

Zayn Malik tiene una novia con espíritu combativo, y es que Gigi Hadid salió a la defensa del cantante, luego de ser increpado en redes sociales por Jake Paul, un YouTuber que se burló de la actitud de Malik, cuando éste no respondió de forma positiva a un supuesto acercamiento amistoso entre ambos, durante el fin de semana en Las Vegas.

´´Casi tuve que golpear a Zayn de One Direction, porque tiene mala actitud y me mandó a volar sin ningún motivo aparente cuando estaba siendo amable con él. Zayn, no sé si estás leyendo esto, pero ojalá dejes de estar enojado por el hecho de llegar completamente solo a tu cuarto de hotel´´, expresó Paul de forma burlona en Twitter.

Sin embargo, Gigi Hadid no se quedó callada ante la ofensa del YouTuber, y le respondió directamente. ´´Te enojaste porque él no quiere estar contigo y tu vergonzoso grupo de amigos que conociste en YouTube, (Zayn) llegó a su cuarto con sus mejores amigos, como todo un hombre respetuoso, porque me tiene a mí en casa, querido´´, expresó Hadid antes de sentenciar con "no me importa tu irrelevante y fea cara, vete a dormir".

La reacción de Gigi Hadid logró más de 700,000 reacciones de Me Gusta, mientras que Jake Paul, tuvo que borrar su mensaje original para evitar las burlas en su contra. (Agencias)