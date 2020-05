"No me involucren"; pide Radamés de Jesús en escándalo de Américo Garza y Fabiola Martínez

Para terminar con los dimes y diretes, la conductora de televisión Fabiola Martínez, aceptó en una entrevista realizada por INFO7, haber sido amante de Américo Garza.

Fabiola detalló que todo ocurrió cuando comenzó a trabajar en Telehit: "Entré a Guerra de chistes y por esos días se nos presentó una gira por Estados Unidos; Américo era quien nos conseguía fechas.

"Fue a mediados de 2015, en un tiempo en el que mi matrimonio tuvo una fractura y mi entonces esposo y yo nos dimos un tiempo; en ese momento fue cuando se dio una relación con Américo".

En la entrevista la conductora aseguró que sus compañeros de Guerra de chistes tenían conocimiento de la relación, incluso dijo que Américo le debe dinero a Radamés de Jesús.

Ante esta situación el conductor publicó un video pidiendo que no se le involucre en este escándalo.

"Me están involucrando en un asunto que ojalá, Dios quiera se arregle, nada más les pido de favor que a mi no me involucren, lo que yo tuve con Américo es independiente, fue un asunto empresario-actor".