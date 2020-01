´No me hace más ni menos ser plana´; Michelle Renaud

Michelle Renaud compartió con sus seguidores que tomó la decisión de quitarse los implantes de seno. ´´En un sueño me dijeron que tenía ´veneno en el pecho´ y me hizo mucho click, así que le pedí señales a mi mamá y justo una amiga subió un video de que se había quitado los implantes por el ´Breast Implant Illness´, me impresionó que eran mis síntomas y en ese momento decidí quitármelos´´, contó en Instagram.

´´Tuve 3 pensamientos que me dieron fuerza para volver a ser plana. La estética JAMÁS va a estar por encima de mi salud, ¿cómo puedo enseñarle a mi hijo a amarse a si mismo y a su cuerpo? ¡con implantes en mi cuerpo!, si llego a tener una hija y es plana, qué mensaje le iba a dar, ¿opérate?´´, escribió la protagonista de melodramas como Hijas de la Luna y La Reina soy Yo.

Renaud, quien reveló que los implantes se los había puesto hace nueve años por la presión social del medio del espectáculo por tener una figura espectacular, los malestares que presentó fueron un acné severo en la cara, manchas blancas en la piel, colitis aguada, continuos mareos, resequedad en la piel y cansancio, el cual le atribuía a su papel de madre.

La actriz aseguró que en todo momento contó con el apoyo de su familia y novio, Danilo Carrera, y reveló que varios doctores le dijeron que la enfermedad de implante mamario no existía, mientras que otros decían lo contrario. ´´No me hace ni más ni menos ser plana ¡y a ti tampoco! Me siento más guapa que antes, porque me siento mucho mejor de salud, veo que varios de los síntomas se han ido, tengo más energía por qué claro ¡ya no estoy intoxicada!´´, declaró. (Con información de Agencias)