´No le tengo miedo al amor´; Isabel Allende

El último año Isabel Allende se estuvo recuperando de duras pérdidas tras las muertes de su madre, su padrastro "al que adoraba" y su exmarido. Pero no todo fue malo, acota la escritora chilena: "Por otro lado el año pasado me casé también".

A sus 77 años, Allende sigue creyendo en el amor. "No le tengo miedo", dice entre risas al mencionar sus terceras nupcias, con el abogado neoyorquino Roger Cukras. También publicó su novela número 17 (y libro número 24), Largo pétalo de mar, un éxito de ventas en Latinoamérica y España cuya edición en inglés A Long Petal of the Sea llegó la semana pasada a EUA.

El libro sigue a Víctor y Roser, una pareja que escapa de la Guerra Civil española y atraviesa repetidos desplazamientos y revueltas políticas en el curso de sus vidas. Son supuestos pasajeros del SS Winnipeg, el barco que en 1939 arribó a Valparaíso, Chile con más de 2,000 refugiados españoles en un viaje organizado por el poeta y diplomático Pablo Neruda. El título deriva de su poema Cuándo de Chile: "Oh Chile, largo pétalo de mar y vino y nieve...".

Puede interesarte...

Se trata de la tercera novela consecutiva sobre refugiados y emigrantes de Allende ella misma una migrante eterna tras haber nacido en Perú, crecido en Chile, vivido exiliada en Venezuela y radicado en California hace unos 30 años después de El amante japonés y Más allá del invierno.

Y, como en toda su obra, el amor está muy presente. Un amor poco convencional, en este caso: Roser, embarazada, se ve obligada a casarse con su cuñado Víctor para salvar sus vidas huyendo en el Winnipeg tras la desaparición de su marido. (Con información de Agencias)