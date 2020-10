´No entiendo qué pasa en el mundo discográfico´: Laura Pausini

La cantante Laura Pausini atacó las rutinas actuales de trabajo de las compañías discográficas, las cuales considera se han llenado de personas que no siguen impulsos "artísticos"

La cantante Laura Pausini atacó las rutinas actuales de trabajo de las compañías discográficas, las cuales considera que "en muchos países" se han llenado de personas que no siguen impulsos "artísticos" y empujan a los cantantesa interpretar estilos que no son los suyos.

"Hace tres o cuatro años que no entiendo nada de lo que está pasando en el mundo discográfico", lamentó la artista italiana. Pausini relató su decepción por cómo las compañías se someten cada vez más a los supuestos gustos del público de cada país.

"Tu contrato dice que cada dos o tres años tienes que salir. Cuando llega el momento, te dicen que en Florida funciona el reggaetón, así que o se hace un dueto con alguien de allí o las radios no van a pincharlo y entonces no les interesaría salir con un nuevo álbum tuyo", denuncia.

"Al mismo tiempo, en Francia te dicen que reggaetón no, que hay que salir con una canción susurrada. Ahí ya te quieres matar. Aunque tengas una carrera larga, ¿cómo es que de repente si no hago otro estilo mi compañía, la que ha ganado conmigo premios y números 1, no va a salir con mi disco?", se pregunta dolida, antes de subrayar que "un artista debe ser libre".