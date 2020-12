Niurka se pelea con cantina de Mérida porque no la dejaron bailar dentro de sus instalaciones

México.- La famosa vedette y bailarina de origen, cubano, Niurka Marcos, recientemente se mudó a la ciudad de Mérida, Yucatán. Donde el día de ayer protagonizó un pleito en un cantina debido a que no la dejaron bailar.

Durante días recientes, se han vuelto virales varios videos de la cubana en el supermercado e incluso en una fiesta de cumpleaños.

Según informes de la prensa local, la celebridad lleva pocas semanas de haberse mudado a la caputal yucateca.

"En el bar la negrita les gusta que chupes y comas para que consumas y llevarse el billete, pero no quieren que bailes, que fume, bueno eso está´ bien no hay pedo con eso. No puedo bailar, no puedo reír, no puede levantarte no pues nada porque nada más quiere ganar cul..."(SIC), escribió en su cuenta de Instagram con un vídeo.