Niurka Marcos desmiente que le vaya a partir la ma...a Panini, pero usuarios insisten

Recientemente se viralizó una conversación en las redes sociales en donde presuntamente Niurka Marcos arremete contra la ex 'Lavandera', Karla Panini.

En dicha conversación presuntamente a través de Instagram un usuario le pide 'partirle la madre' a la también locutora de radio.

De acuerdo con capturas de pantalla que han sido compartidas, la vedette le respondió al usuario que no conocía a Panini.

Pero, otra usuaria de Twitter identificada como Migdalia Villarreal le habría pedido dirigirse a Karla Panini para reclamarle por lo ocurrido con su mejor amiga, Karla Luna.

Finalmente, otra usuaria de Instragram que se identificó como Anna Barrón publicó una captura de pantalla en la que presuntamente Niurka había respondido contra Karla Panini.

La mujer escándalo 'explotó' por las declaraciones que le adjudicaron usuarios en redes sociales y desmintió que haya enviado un mensaje a Karla Panini. Sin embargo, sus seguidores insistieron en que debía de enviarle un mensaje a la ex 'Lavandera'.

"Yo no he dicho absolutamente nada! y no hagan eso porque me cag...la put...madre que pongan palabras en mi mente", sentenció Niurka en su cuenta de Instagram.