Lanzará Lego nuevo set de la mítica Nintento NES

Una gran colaboración entre Nintendo y Lego está a casi nada de salir a la venta. Se trata del nuevo set de legos que recrea la mítica NES, la consola de Nintendo que debutó en el mercado a mediados de los 80's.

La comunidad de gamers está impresionada por los detalles que poseen los 2,500 ladrillos para formar esta clásica plataforma, además habrá un cartucho, el tradicional control rectangular y un televisor retro en cuya pantalla aparece una de las escenas más conocidas del Super Mario Bros.

Sin duda, al terminar de colocar cada pieza, los fanáticos y quien sea que lo arme, se quedará con las ganas de jugar y revivir la experiencia que muchos tuvieron la oportunidad de disfrutar en la infancia y juventud.

The LEGO Nintendo Entertainment System! Now you're playing with power...and bricks?.https://t.co/rC5mjFfJvo pic.twitter.com/ZGgBll0N4w