Niños CONARTE reabrirá al público el 14 de abril

Ha pasado más de un año de confinamiento y esta será la primera vez que se permita la reapertura de este espacio cultural.

"Niños CONARTE es un espacio lúdico, de sensibilización y aprendizaje para niños, padres de familia, comunidad educativa y formadores de cultura infantil.

´´Un lugar dedicado a la inclusión de personas con discapacidad, fomento a la lectura y educación artística donde se puede imaginar, crear y explorar con todos los sentidos", detalla el comunicado de CONARTE.

La visita a Niños CONARTE incluye ingresar al Espacio de sensibilización a la lectura y las artes, al Espacio de lectura, además de ser parte de la actividad de promoción a la lectura complementaria a la visita.

Se estima que la duración de la visita sea de un máximo de hora y media para las familias.

El horario de visita es miércoles, jueves y viernes a las 15:00 horas y 17:00 horas, y sábados y domingos a las 13:00, 15:00 y 17:00 horas.

Las reservas se realizan a través de Tienda Conarte. El acceso es para niños mayores de seis años.

Para más información puedes marcar al 8121403000 o a través del correo electrónico: ninosconarte@conarte.org.mx.

**

Reseña de libro

Ríndete sin fracasar en el intento

Autor:

Benshorts

Sinopsis:

Héctor de la Hoya es Benshorts y logró descifrar el código secreto, para no fracasar en la vida, hay que rendirse. Ríndete con todo lo que te hace daño, deja de mantener relaciones tóxicas y de cumplir expectativas ajenas, no pierdas tiempo en un trabajo que no te apasiona y no te sale bien, no gastes tu energía en lo que no te hace feliz.

Encuentra lo que realmente quieres hacer, respeta a los demás y ayuda —aunque sea poquito— a que las cosas cambien. Héctor es el Indiana Jones de rendirse y su consejo es: "Rendirte puede ser la mejor decisión de tu vida. Espero que puedas reconocer el éxito a través de las puertas que dicen salida´´, comparte.