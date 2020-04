Niega Jay de la Cueva su salida de Moderatto

México.- El músico mexicano Jay de la Cueva, también conocido como Brian Amadeus, vocalista de Moderatto, aseguró, ante los crecientes rumores sobre la salida de la agrupación, que no se trata de un adiós sino de dar pie a su carrera como solista.

Por medio de una transmisión en vivo en sus redes sociales, el cantante aseguró que alternará su proyecto como solista, en el que ha trabajado con canciones nuevas y para el cual ha formado un equipo de músicos de diversos países.

"No dejaré ninguno de los proyectos que estoy haciendo. Estoy agradecido con todas las cosas, pero creo que hay un momento en que si te quedas haciendo eso y te va bien no puedes pasar a otro lugar y para mí es importante contar ahorita otra historia", aseguró.

El músico busca crearse un nuevo público, independientemente de lo que logró con Titán, Fobia o Moderatto. Aunque confesó que le gusta trabajar en equipo, esta vez quiere expresarse en solitario, producido por su padre, quien también tiene trayectoria musical como parte de la agrupación Los Hooligans.

"Quería hacer una canción que egoístamente le dijera estas cosas a mi padre, a mi madre", indicó sobre un tema romántico que trabajó al lado de Leonel García y que representa un cambio a lo que hizo en los últimos años.

"Cuando me preguntaban por qué no hacía un disco solo, lo primero que pensaba es que me encanta trabajar en equipo, siempre he funcionado así, a cada una de las bandas les he dado el 110 por ciento", indicó quien sabe, justamente por su padre, que cuando un integrante deja a una banda ésta generalmente termina por disolverse.