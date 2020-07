Nicki Minaj anuncia que está embarazada de su primer hijo

El primer hijo de la cantante, del que no aclaró su sexo, es fruto del matrimonio de la rapera con Kenneth Petty

Los Ángeles .- La cantante Nicki Minaj anunció este lunes que está embarazada de su primer hijo con una colorida sesión de fotos publicada en Instagram.

El hijo, del que no aclaró su sexo, es fruto del matrimonio de la rapera con Kenneth Petty, un viejo amigo con el tuvo un noviazgo a los 16 años y con quien, finalmente, se casó el pasado otoño a los 37 años después de varias relaciones que terminaron.

"Love. Marriage. Baby carriage. (Amor. Matrimonio. Cochecito de bebé.)", escribió Minaj.

La artista, nacida en Trinidad y Tobago, no dio más detalles sobre el tiempo que lleva embarazada ni el futuro nombre de su descendiente.

El modo en el que ha publicitado el embarazo es muy similar al anuncio que Beyoncé hizo en 2017 para confirmar que esperaba gemelos, con otra sesión fotográfica en la que posó con un velo y decoraciones florales.

Curiosamente, hace unos meses Minaj aseguró que abandonaba la industria musical justo antes de sorprender a sus seguidores el 21 de octubre de 2019 con el anuncio de que se había casado en secreto.

Pero tiempo después no cumplió su palabra y este año ha protagonizado tres lanzamientos con los que ha logrado las mejores posiciones de su carrera, pues su participación en el remix de "Say So", junto a Doja Catm supuso su primer número uno en las listas de éxitos de Estados Unidos.

Una hazaña que ha repetido este verano con "Trollz", su segundo tema que llega a lo más alto de los rankings, algo que no logró con éxitos anteriores muy populares como "Anaconda" o "Superbass".