Nickelodeon confirma que Bob Esponja es gay

Estados Unidos.- El día de hoy Nickelodeon hizo la revelación oficialmente en un tweet e Instaram gritando el mes del Orgullo (junio), y adjuntando fotos de tres de sus personajes canónicos como un claro indicador de que todos son parte de la comunidad LGBTQ+ ... Pero sin decirlo directamente.

El estudio escribió: "Celebrando #Pride con la comunidad LGBTQ + y sus aliados este mes y todos los meses." Todos los personajes, que incluyen son a Esponja, Schwoz Schwartz de 'Henry Danger' y Korra del giro 'Avatar' apagado-show 'Legend of Korra'. Aparecen en un fondo de color arcoíris, lo que indica que son, de hecho, parte de la comunidad.

Quien generó más polémica fue el cocinero estrella del Crustáceo Cascarudo... bueno, digamos que la gente tenía sus sospechas desde hace mucho tiempo.

Celebrating #Pride with the LGBTQ+ community and their allies this month and every month ?? ?

