Alejandra Barros y José Fors llegan con 'Ni Tuyo, Ni Mía'

En la trama de Ni Tuyo, Ni Mía, Amanda, personificada por Alejandra Barros, descubre la infidelidad de su esposo Roberto (Tony Dalton), quien la engaña con Lía (Prakriti Maduro), pareja de Diego (José Fors); y a partir de ahí, los personajes que comparten la decepción amorosa vivirán algo insospechado.

“La gente de pronto cree que te conoce sólo porque te ve. Realmente no es así, yo quería hacer una película muy musical, de muchos géneros, retratar a la ciudad, la manera en que hablamos. Eso me llevó a escribirla y por eso me animé”, dijo sobre el filme que ya está en cartelera.