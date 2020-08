Netflix pide perdón por sexualizar a niñas de 11 años en la película "Cuties"

"Lamentamos profundamente el inapropiado material gráfico que usamos para 'Mignonnes'", dijo hoy la plataforma en Twitter.

"No estuvo bien y tampoco era representativo de esta película francesa que ganó un premio en Sundance. Hemos actualizado las fotografías y la descripción (de la cinta)", añadió el gigante digital.

