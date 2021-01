Netflix: Descubre los increíbles estrenos que llegarán en febrero

Netflix ha dado a conocer la lista de películas, series y documentales que estarán disponibles en la famosa plataforma de streaming a partir del mes de Febrero.

A continuación te decimos cuáles son los estrenos que no te puedes perder el próximo mes:

PELÍCULAS:

Malcolm y Marie (5 de febrero)

El largometraje más esperado del próximo mes. Se trata de una historia en la que sólo aparecen en pantalla dos actores: Zendaya y John David Washington. Cuando un cineasta y su novia regresan a casa después del estreno de su película, tensión y revelaciones dolorosas los llevan a redefinir su relación.

Karate Kid (1 de febrero)

Si sigues emocionado con Cobra Kai, prepárate, porque la primera entrega de la película que dio origen a la serie llega a Netflix. La historia enfocada en Daniel LaRusso y el Señor Miyagi, un maestro de artes marciales que cambiará su vida para siempre. Hasta el día de hoy.

Descuida, yo te cuido (19 de febrero)

Un drama criminal que narra la historia de Marla Grayson, una tutora legal muy exitosa con una habilidad especial para usar la ley a su favor y en contra de los intereses de sus clientes: adultos mayores. Cuando encuentra a su próxima víctima la protagonista deberá usar su ingenio y astucia para mantenerse con vida.

Call me by your name (1 de febrero)

Black Beach (3 de febrero)

L'ultimo Paradiso (5 de febrero)

Barrenderos espaciales (5 de febrero)

Mujeres grandes y pequeñas (5 de febrero)

El maestro del Yin Yang: El sueño de la eternidad (5 de febrero)

Noticias del gran mundo (10 de febrero)

Punto rojo (11 de febrero)

Amor al cuadrado (11 de febrero)

A todos los chicos: Para siempre (12 de febrero)

Crepúsculo (15 de febrero)

Crepúsculo: Luna nueva (15 de febrero)

Crepúsculo: Eclipse (15 de febrero)

Crepúsculo: Amanecer, Parte 1 (15 de febrero)

Crepúsculo: Amanecer, Parte 2 (15 de febrero)

La chica danesa (16 de febrero)

Moonrise Kingdom: Un reino bajo la luna (16 de febrero)

Caracortada (16 de febrero)

El pianista (16 de febrero)

Parque Jurásico (16 de febrero)

Parque Jurásico III (16 de febrero)

Jurassic World: Mundo Jurásico (16 de febrero)

Volver al futuro II (16 de febrero)

Volver al futuro III (16 de febrero)

Misión: Imposible - Repercusión (20 de febrero)

Loco por ella (26 de febrero)

En la misma ola (26 de febrero)

SERIES:

Hache, temporada 2 (5 de febrero)

A un año de su venganza, Hache intenta establecer un laboratorio de producción de heroína, pero nada es sencillo con colegas traicioneros y problemas familiares.

El baile de las luciérnagas, temporada 1 (3 febrero)

Producción original de Netflix. Tully y Kate se conocen de niñas en Firefly Lane y forjan una amistad inquebrantable que las mantendrá unidas a lo largo de 30 años de altibajos.

Tribus de Europa, temporada 1 (19 de febrero)

En 2074, tres hermanos se disponen a cambiar el destino de Europa, dividida en un sinfín de microestados que se disputan el poder tras una catástrofe mundial.

Ciudad invisible (5 febrero)

La funeraria Bernard (12 febrero)

En los boxes (15 febrero)

Detrás de sus ojos (17 febrero)

Ginny y Georgia (24 febrero)

DOCUMENTALES:

Pelé (23 de febrero)

Este documental cuenta la historia de Pelé, el icónico futbolista, su búsqueda por la perfección y la leyenda que llegó a ser. Recuerda el extraordinario período de 12 años en el que fue el único hombre en ganar tres títulos de la Copa del Mundo y cómo pasó de superestrella en 1958 a salvador en 1970.

Despójate, elévate (5 febrero)

Misión Planeta Tierra (9 febrero)

Escena del crimen: Desaparición en el hotel Cecil (10 febrero)

El agente topo (19 febrero)