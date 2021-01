Netflix busca el control total del streaming

Netflix presentóun avance de sus estrenos de cine para 2021, más de setenta títulos que abarcan todos los géneros y que incluyen fichajes de estrellas de Hollywood como Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Jean Claude Van Damme o Amy Adams.

Don't look Up, de Adam Kay, encabeza el extenso listado con un reparto que incluye a Cate Blanchett, Leonardo DiCaprio, Meryl Streep, Jennifer Lawrence y Timothée Chalamet, acompañados por estrellas del pop internacionales como Ariana Grande y Kid Cudi.

Hay thrillers de acción como Red Notice, protagonizado por Dwayne Johnson, Gal Gadot y Ryan Reynolds, y Ejército de los muertos,dirigido por Zack Snyder. Más adrenalina con Kate,estelarizadapor Mary Elizabeth Winstead; The Last Mercenary conJean-Claude Van Damme en el rol estelar; Sweet Girl,con Jason Momoa.

Chris Hemsworth lidera el reparto de Escape From Spiderheadque se adentra en la ciencia ficción, al igual que Outside the Wire,por mencionar sólo algunos de los títulos que llegaránen 2021, el gigante del streaming estrenará al menos una película por semana, lanzando así su ofensiva contra plataformas como Disney +.