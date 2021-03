Netflix anuncia nueva versión de ´Rebelde´ para 2022

La compañía estadounidense más grande de streaming a nivel mundial anunció este lunes que ya se encuentran en la producción de una nueva serie de la telenovela mexicana producida por Pedro Damián y que en el 2004 lanzó a la fama a 6 jóvenes, algunos de ellos completamente desconocido por aquel entonces.

El inicio de la producción, se dio este lunes en la Ciudad de México y será protagonizada por Azul Guaita, Sergio Mayer Mori, Andrea Chaparro, Jerónimo Cantillo, Franco Masini, Lizeth Selene, Alejandro Puente y Giovanna Grigio.

Sin dar más detalles, la plataforma anunció que será en 2022 cuando una nueva generación de "Rebeldes llegue a la pantalla chica para tratar de marcar a otra generación de jóvenes que a la fecha siguen recordando los éxitos de la banda.

Pues la telenovela no solo catapultó a los artistas en el sentido de la actuación, si no también significó la formación de una banda que hasta el 2007 recorrió varias partes del mundo, siendo Brasil al día de hoy uno de los países donde la banda conocida como "RBD" sigue presente en todos los fanáticos brasileños.

"Rebelde" se transmitió a través de Televisa de 2004 a 2006 bajo la producción de Pedro Damián, alcanzando niveles de audiencia inimaginables, así como una desbordad mercadotecnia que en aquel entonces marcó por completo la moda de los primeros 6 años de los 2000.

Aunque no está confirmado si alguno de los ex rebeldes volverá en alguno de sus entrañables papeles, algunos fanáticos han comenzado a especular la posible aparición de los antiguos personajes en papeles mayores, pero sin perder el toque de lo que alguna vez fueron entrañables para los ahora no tan niños, ya que hace algunos meses se reencontraron para ofrecer un concierto virtual para todos sus fanáticos.