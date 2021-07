Segunda temporada de 'The Witcher' ya tiene fecha de estreno

Finalmente Netflix dio a conocer cuándo se estrenará la segunda temporada de The Witcher, la exitosa serie basada en la saga de videojuegos y libros homónimos.

¡La #WitcherCon termina con el primer teaser de la temporada 2 de @WitcherNetflix! pic.twitter.com/GHu6CEaStc — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) July 9, 2021

A pesar de que el fanbase tenía la esperanza de que el estreno fuera en algún punto del verano, la plataforma de streaming repetirá la fórmula de la temporada anterior y será hasta el 17 de diciembre cuando veamos de nuevo a Henry Cavill como Gerarlt de Rivia.

Además, Netflix reveló un nuevo trailer, en el que podemos atestiguar que esta segunda parte profundizará en la relación entre el protagonista y Ciri, quien será entrenada como 'brujera' en Kaer Morgen.

The Witcher: Nightmare of the wolf

Por si fuera poco el hype, también se anunció una nueva película de anime que servirá como precuela a la serie.

The Witcher: Nightmare of the wolf tendrá como protagonista a Vesemir, quien es el mentor de Geralt y también será quien entrene a Ciri en la nueva temporada.

La película estará disponible en Netflix a partir del 23 de agosto.