Natalia Lafourcade: ´México está ganando el Latin Grammy´

Hace apenas unos días Natalia Lafourcade se llevó la noche en el Latin Grammy, cuando ganó el premio al álbum del año por Un canto por México, Vol. 1, sin embargo, no apareció en persona o virtualmente para recibirlo.

La cantante y compositora mexicana comparte que estaba en una zona montañosa aislada, en el estado de Oaxaca en un evento familiar, "con una rayita" de señal de celular, y que conectarse le resultó imposible. La noticia de su triunfo le llegó por alguien más que logró mandarle un mensaje desde la Ciudad de México.

"¡Qué emoción, qué bonito y qué inesperado!. Y qué gratitud para mis compañeros y para toda la gente de la academia, para todos los que votaron por este proyecto. Siento que no soy solamente yo la ganadora de este Grammy y de este reconocimiento; realmente siento que es México y es la música y es el folclor y es la música tradicional y todos esos géneros que viven entre nosotros, pero que corren el riesgo de ser olvidados".

Lafourcade, quien en total recibió tres Latin Grammy el pasado jueves, admite que no esperaba que su disco fuera a llevarse el máximo premio de la noche al competir con pesos pesados como Carlos Vives, Ricky Martin y J Balvin, en una categoría que ha estado dominada por hombres.

"De verdad lo veía como lejano. Tal vez me equivoqué, no porque el disco no fuera bueno sino porque de verdad era complejo. Había artistas increíbles en la terna. Un canto por México, Vol. 1 es verdaderamente un recorrido por los géneros tradicionales mexicanos, del mariachi al son jarocho, la música ranchera, el huapango, el bolero, la cumbia y hasta la polca ranchera".