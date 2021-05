Naomi Campbell se convierte en madre a los 50 años

La supermodelo británica se estrenó como mamá, a punto de cumplir los 51 años,

La tierna imagen que rápidamente conmocionó a sus fans en la red social Instagram, está acompañada con un mensaje lleno de emoción en el que expresa que no encuentra palabras para describir el mágico momento que está viviendo.

"Una pequeña y hermosa bendición me ha elegido para ser su madre, tan honrada de tener esta alma gentil en mi vida que no hay palabras para describir el vínculo en mi vida que ahora comparto contigo, mi ángel. No hay mayor amor", se lee.