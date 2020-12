Chadwick Boseman no será reemplazado en secuela de ´Pantera Negra´

ESTADOS UNIDOS.- El director de Marvel Studios, Kevin Feige, informó que el papel principal de Chadwick Boseman en la secuela de la película de superhéroes Pantera Negra no se volverá a interpretar tras la muerte del actor.

Feige anunció que la actuación de Boseman como un orgulloso líder afroamericano de la tierra ficticia de Wakanda fue icónica y que, por lo tanto, el actor no será reemplazado.

Boseman murió en agosto de cáncer de colon a los 43 años, después de una lucha de cuatro años con la enfermedad, que él mantuvo en privado.

Feige no dio detalles, pero dijo que la secuela tenía previsto llegar a los cines en julio de 2022.

La productora ejecutiva de Pantera Negra, Victoria Alonso, negó el mes pasado especulaciones de que los realizadores planearan usar un doble digital de Boseman en la secuela.

Alonso fue citada en una entrevista con el diario argentino Clarín en noviembre diciendo que los realizadores estaban tomándose un tiempo para decidir cómo continuar la historia.

El último filme de Boseman, el drama Ma Rainey´s Black Bottom, se estrenará el 18 de diciembre en Netflix.

Our hearts are broken and our thoughts are with Chadwick Boseman´s family. Your legacy will live on forever. Rest In Peace. pic.twitter.com/DyibBLoBxz