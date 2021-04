Museo del Grammy prepara su reapertura luego de un año cerrado

El recinto ubicado en el centro de Los Ángeles anunció que reabrirá al público el 21 de mayo y además inaugurará tres nuevas exposiciones: Motown: The Sound of Young America, Dave Matthews Band: Inside and Out, así como Y Para Siempre... Marco Antonio Solís.

El espacio abrirá con una capacidad limitada para mantener el distanciamiento social siguiendo las indicaciones del condado de Los Ángeles. Los asistentes deberán llevar cubrebocas y se les revisará la temperatura.

El Museo del Grammy es una organización sin fines de lucro de la Academia de la Grabación, que produce anualmente los Premios Grammy.

Para celebrar su reapertura el museo contempla un evento virtual exclusivo para miembros con la cantautora galardonada con el Grammy Brandi Carlile el 13 de mayo.