Murió Hilton Valentine, integrante de The Animals

Febrero 01, 2021 / Redacción / MONTERREY

Sus dedos acariciaron las cuerdas de la guitarra para componer uno de los arpegios más memorables de la historia del rock en The house of the rising sun. Provisto de ese pasaporte para la eternidad, el guitarrista de The Animals, Hilton Valentine, murió a los 77 años de edad.