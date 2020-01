Murió Elizabeth Wurtzel, la autora de Nación Prozac

La escritora y periodista estadounidense Elizabeth Wurtzel, autora de la novela autobiográfica Nación Prozac (1994), falleció ayer en Nueva York a los 52 años, informaron medios locales. Prozac Nation: Young and Depressed in America, título original de la obra, se convirtió en un éxito de ventas y contribuyó a popularizar el Prozac, el primer nombre comercial del medicamento antidepresivo fluoxetina.

Según David Samuels, amigo de la escritora citado por el diario The New York Times, Wurtzel falleció como consecuencia de una metástasis de un cáncer de seno. La autora se había sometido a una doble mastectomía en 2015, después de que se le detectara una mutación en el BRCA, genes que producen proteínas supresoras de tumores, lo que aumenta la posibilidad en una mujer de padecer cáncer de mama o de ovario.

Tras ser diagnosticada, trabajó activamente en la defensa de las pruebas para detectar mutaciones en los genes BRCA. Su libro, que fue llevado a la pantalla grande en 2001 por el director Erik Skjoldbjaerg, abrió el debate en Estados Unidos sobre la depresión.

Asimismo, el estilo confesional de la autora desplegado en el que fue su primer trabajo literario se convirtió en referente para muchos escritores que se acogieron a esta manera de narrar sus historias. Tras su novela inaugural, Elizabeth Wurtzel escribió Bitch: In Praise of Difficult Women (1998), More, Now, Again: A Memoir of Addiction (2001) y The Secret of Life: Commonsense Advice for Uncommon Women (2004).

