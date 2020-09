Investigan muerte de Xavier Ortiz con protocolo de homicidio

La Fiscalía de Jalisco informó que se encuentra investigando la muerte del actor y cantante Xavier Ortiz bajo el protocolo de homicidio.

Sergio Mayer, informó que el cuerpo de Ortiz sería inhumado en Guadalajara; "se tiene que quedar el cuerpo aquí, se tiene que estar en investigación, se tiene que inhumar, no se puede cremar, porque así lo dice la Ley, la Ley dice que debe estar por lo menos cinco años. Entonces no se puede cremar, no se puede llevar a otro estado porque está en una investigación, por qué, por la situación en que perdió la vida, y eso es lógico", dijo.

Asimismo se comentó que el cantante estaba afectado por una depresión, ocasionada por las dificultades para departir con su hijo de ocho años, por la falta de trabajo y complicaciones económicas. Hace días vendió su casa para allegarse de recursos, y estaba viviendo en casa de unos familiares en la colonia Providencia de Guadalajara, lugar donde se localizó su cuerpo.

Ante los hechos, el Ministerio Público inició las primeras indagatorias por suicidio, se encontraron situaciones que encuadran en otros aspectos, por lo que se inició una carpeta de investigación por un eventual homicidio, explicó el legislador del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), quien era su amigo, y medió con las autoridades ministeriales y las del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para agilizar los trámites de entrega de los restos del modelo, productor y presentador de televisión, además que testificó en su identificación, junto a su ex esposa Clarisa de León, un hermano del artista fallecido, y un abogado.

"Tienen que hacer las investigaciones, tienen que hacer el papeleo correspondiente, Clarisa estuvo haciendo todo el papeleo, yo llegué a apoyarla para más rápido, y en lo que llegaba también la funeraria, ya llegó; tuvimos que hacer la identificación del cuerpo, que fue la parte más dura, y más fuerte...", expresó Mayer al salir de la morgue metropolitana.

El cuerpo fue entregado a los servicios funerarios y se le trasladó a las instalaciones de la funeraria Gayosso, ubicada la avenida México de Guadalajara, donde se espera la visita de empresarios, integrantes del medio del espectáculo para darle el último adiós.