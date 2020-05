¿Muerte de Valentín Elizalde pudo haber sido provocada por su primo?

México. El cantante Valentín Elizalde tuvo una de las partidas más tristes y dolorosas para sus seguidores, la cual pudo haber sido provocada por la traición de un familiar directo afirman.

La madrugada del 25 de noviembre de 2006, un grupo armado acribilló al sonorense y sus acompañantes al salir del palenque de Reynosa, Tamaulipas.

En el lugar también falleció su representante Mario Mendoza y su chofer Reynaldo Ballesteros; el único sobreviviente fue Tano Elizalde, primo del cantante.

Casi 14 años después, Marisol Castro, exesposa de Tano, aseguró a "Ventaneando" que él fue el autor intelectual en la muerte del llamado "Gallo de Oro".

Nerviosismo, cambio de fechas y la poca interacción que tuvo Tano, el día del asesinato, son algunos de los hechos que ponen en duda a su esposa Marisol.

"Este día Tano estaba muy nervioso, extremadamente nervioso, no quería ir, muchas veces me dijo que no quería ir, él refería que Mario (representante de Valentín) había agarrado esa fecha, que él no sabía por qué había agarrado esa fecha. Ahora que pasa el tiempo, pues por los hermanos de Vale me vengo a enterar que fue él (Tano) el que agarro esa fecha"