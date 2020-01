Muere John Karlen, actor de "Dark Shadows"

John Karlen, mejor conocido por sus papeles en las series de televisión "Dark shadows" y "Cagney & Lacey", falleció a los 86 años por insuficiencia cardíaca en Burbank, California.

Karlen murió el miércoles por insuficiencia cardíaca congestiva en un hospicio, reveló su amigo y portavoz Jim Pierson, noticia que fue publicada primero por The Dark Shadows News en redes sociales.

El histrión dio vida al estafador "Willie Loomis" en la serie "Dark Shadows", luego de que James Hall, abandonara el programa abruptamente después de cinco episodios. Posteriormente actuó en varias teleseries de terror para la cadena ABC entre 1966 y 1971.

Entre 1982 y 1988, participó en "Cagney & Lacey", donde personificó a "Harvey Lacey", esposo de "Mary Beth Lacey", rol por el que fue nominado en tres ocasiones al premio Emmy por Mejor Actor de Reparto, entre 1985 y 1987, fue en 1986 cuando ganó la estatuilla.

Además de su carrera televisiva en la que logró acumular más de 100 créditos, John Karlen participó en algunos largometrajes como "A Small Town in Texas" en 1976, "Pennies From Heaven" en 1981 "y" Racing With the Moon "en 1984, donde tuvo apariciones especiales. Le sobrevive su hijo, Adam.