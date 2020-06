Muere Joel Schumacher, director de "Batman Forever" y "Batman & Robin"

El portal The Wrap, citando a su representante, aseguró que Schumacher padecía cáncer, mientras que la revista Variety detalló que murió en Nueva York (EUA.).

Joel Schumacher, director of films like "St. Elmo's Fire," "The Client" and "A Time to Kill" has died from a year-long battle with cancer. https://t.co/JtAzFWySs5