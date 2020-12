Muere Hugh Keays-Byrne brillante actor que actuó de dos antagonistas en Mad Max

Australia.- Hace unas horas, diversas cuentas verificadas de Twitter, confirmaron el deceso del actor Hugh Keays-Byrne, quien lamentablemente perdió la vida el día de hoy a sus 73 años.

Curiosamente, este talentoso actor le dio vida tanto al villano Toecutter durante la década de los 80's, así como a Immortan Joe, durante la aclamada cinta "Mad Max: Fury Road", que se estrenó durante el año 2015.

Fue mediante su cuenta oficial de Twitter, que el cineasta Ted Geoghegan, le dedicó unas palabras al ahora fallecido ícono del cine australiano.

"Hugh Keays-Byrne, un héroe anónimo del cine australiano, falleció a los 73 años. Continuamente me sorprende que interpretó a Toe Cutter, el antagonista central de Mad Max de 1979 e Immortan Joe, el antagonista principal de Mad Max Fury Road fury Road de 2010... Gracias por todo el entretenimiento señor.", Ted Geoghegan.



Posteriormente, el cineasta formó un hilo a a su pricipal mensaje,en donde apovechó para compartir una imágenen la que el prolífico actor aparece portando un cubreboca que emula a su personaje de Immortan Joe.

