Muere el youtuber e influencer de maquillaje Ethan Peters a los 17 años

MONTERREY, NUEVO LEÓN.- La muerte del joven youtuber Ethan Is Supreme, cuyo nombre real es Ethan Peters, a los 17 años fue confirmada este domingo por su padre, Gerald Peters. Ethan era un influencer de belleza con 539,000 seguidores en Instagram y 139,000 suscriptores de YouTube que seguía sus tutoriales de maquillaje y moda.

El padre de Ethan le dijo a Fox News: "No quería nada más que inspirar, hacer reír a la gente y traspasar los límites de lo que es aceptable en nuestro mundo para todos los jóvenes. Él era (un) alma bondadosa, que aceptaba a todos por quienes eran".

Si bien su causa de muerte no es oficial, Peters agregó que sospechaba que su hijo murió el sábado 5 de septiembre por una sobredosis de drogas.

Su compañera influencer de belleza Ava Louise compartió una foto donde aparece con él y escribió: "Este de aquí es mi mejor amigo en todo el mundo. Fue la única persona con la que hablé durante meses. Estaba sola y luchando y Ethan me inspiró de nuevo. Estuvo aquí conmigo en mi cumpleaños hace 2 semanas y estoy muy agradecida de haber podido pasarlo con él. Estoy tan jodidamente agradecida de que haya volado a la Universidad de Rutgers para verme. Tuvimos nuestra última llamada de FaceTime anoche y lamento mucho haberla interrumpido. No puedo respirar".

"Este es el peor dolor que he sentido", continuó. "[He] perdido amigos, pero nunca un mejor amigo. Ethan me vio atravesar mis momentos bajos y celebró mis momentos altos conmigo. Era mucho más de lo que todos vieron en línea. Sus maravillosos padres han sido mis padres cuando los míos no han sido los mejores, así que respeten su privacidad en este momento. "Ethan #%&# Peters, me voy a asegurar de que tu legado viva en que estabas destinado a tanto, el adolescente más inteligente que conocí. Espero que haya una vida después de la muerte y estés haciendo una mierda salvaje allí", agregó.

En una serie de tuits, Ava publicó: "Ethan era muy querido y muy respetado en la industria de la belleza". Agregó: "No merecía morir".