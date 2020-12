Muere César Arias de la Cantolla, famoso actor de doblaje, voz de Dumbledore

CDMX.- César Arias de la Cantolla, reconocido actor de doblaje mexicano, falleció el día de ayer, lo que significó una gran pérdida para el gremio, los fans y sus seres queridos.

La triste noticia fue confirmada a través de las redes sociales por el actor de doblaje Eduardo Garza, quien es conocido por haber hecho la voz de "Krillin" y Elmo de Plaza Sesamo.

Me duele mucho el alma, se me fue un gran amigo, un gran maestro, siempre joven de espíritu, siempre optimista, siempre divertido, siempre profesional y siempre SIEMPRE un gran ser humano. Descansa en paz mi querido César Arias. No sabes cuánto te extrañaré, amigo. #cesararias