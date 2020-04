Muere Andrew Jack, de Star Wars, a los 76 años por coronavirus

El actor Andrew Jack, que participó en varias películas de la saga "Star Wars", murió a los 76 en un hospital de Londres por complicaciones de salud después de contraer el coronavirus, informó este martes su representante.

Además de interpretar al líder de la "Resistencia", Caulan Ematt, en la saga galáctica, Jack era uno de los entrenadores vocales más importantes de la industria del cine, donde enseñó y preparó los acentos de los personajes en producciones como "Lord of the Rings"; "James Bond" con Pierce Brosnan; y varias cintas de la franquicia de Marvel.

De hecho, hace tan solo unas semanas comenzó a trabajar en la nueva película "The Batman" que protagonizará Robert Pattinson, a quien debía preparar vocalmente para el rodaje, que finalmente fue suspendido por el COVID-19.

Según Jill McCullough, el representante encargado de comunicar la trágica noticia, en el momento de su fallecimiento la mujer de Jack se encontraba de cuarentena en Australia, por lo que no pudo acompañarlo en el hospital.

"Andrew vivía en una de las casas flotantes más antiguas del río Támesis, era ferozmente independiente pero estaba locamente enamorado de su esposa; quien también era entrenadora de dialectos: Gabrielle Rogers", dijo McCullough.

"Ella no pudo verlo ni hablar con él al final de su vida y existe la posibilidad de que no se celebre un funeral", comentó sobre una situación que se repite en muchos lugares afectados por la pandemia.

El actor ganó popularidad entre el público al aparecer junto a Harrison Ford en "Star Wars: The Force Awakens" (2015) y más adelante repetir su papel en "Star Wars: The Last Jedi" (2017).

Además fue entrenador vocal en títulos como "Avengers: Endgame", "Robin Hood", "Sherlock Holmes", "Alien v. Predator", "Lord of the Rings", "Die Another Day", "Eastern Promises", "Captain America", "Men in Black: International" y "Guardians of the Galaxy".