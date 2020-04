Muere a los 81 años el actor estadounidense Brian Dennehy

Estados Unidos. El actor estadounidense Brian Dennehy, ganador de dos premios Tony y que se acercó al cine en cintas como "First Blood" (1982) con Sylvester Stallone y "Presumed Innocent" (1990) junto a Harrison Ford, murió a los 81 años.

"Con peso en el corazón anunciamos que nuestro padre Brian falleció anoche de causas naturales, no relacionado con COVID-19", dijo este jueves en Twitter su hija Elizabeth Dennehy, quien destacó la gran generosidad de su padre.

La larga carrera interpretativa de Dennehy (Bridgeport, EE.UU., 1938) estuvo sobre todo vinculada al teatro, donde recibió el aplauso de crítica y público y donde obtuvo dos premios Tony al mejor actor masculino de una obra teatral por "Death of a Salesman" de Arthur Miller en 1999 y por "Long Day's Journey Into Night" de Eugene O'Neill en 2003.

También llevó "Death of a Salesman" a la televisión en un trabajo en el año 2000 que le dio el Globo de Oro al mejor actor de una serie limitada o película para la pequeña pantalla.

Hasta seis nominaciones, sin llevarse en ninguna ocasión la estatuilla, acumuló en los premios Emmy, los galardones más importantes de la industria televisiva.

En la pequeña pantalla, Dennehy dejó su huella en diferentes producciones como "To Catch a Killer", "A Season on the Brink", "Our Fathers" o "The Blacklist" así como en una saga de películas policiales de la cadena NBC protagonizadas por el personaje de Jack Reed en los años 90.

En cuanto al cine, Dennehy destacó en el filme de acción "First Blood", que encabezó Sylvester Stallone y que dirigió Ted Kotcheff; y también en la cinta de trama judicial "Presumed Innocent", que protagonizó Harrison Ford con el realizador Alan J. Pakula a los mandos de las operaciones.

"Silverado" (1985), "Cocoon" (1985), "F/X" (1986), "Tommy Boy" (1995) o "Romeo + Juliet" (1996) fueron otras películas en las que participó el actor.