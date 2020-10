Monster Hunter: ¡La película de Diego Boneta estrena avance!

El día de hoy fue revelado el primer tráiler completo de la película Monster Hunter, basada en la exitosa saga de videojuegos homónima, y en él se puede ver también la participación del mexicano Diego Boneta, quien saltara a la fama mundial por la serie de Netflix Luis Miguel.

No es la primera vez que el ex alegrije participa en una película de Hollywood, pues en 2012 actuó en la cinta musical Rock of Ages, junto a Tom Cruise, y en 2019 en Terminator: Dark Fate.

¿De qué va la película?

Monster Hunter es la historia de un grupo de militares que son transportados a otra realidad en la que los monstruos gigantes, al estilo de los kaijus, reinan sobre la Tierra; ahora la unidad, liderada por la teniente Artemis (Milla Jovovich) deberá sobrevivir a estas feroces bestias y encontrar la manera de regresar a casa.

La película es dirigida por Paul W.S. Anderson, esposo de Jovovich y responsable de las adaptaciones cinematográficas de la saga Resident Evil, y tiene previsto su estreno para diciembre de este año a nivel global, siempre y cuando la pandemia vaya en descenso y se permitan las condiciones sanitarias adecuadas.