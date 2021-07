Modelo colombiana le exige a 'Zague' que reconozca a su hija

La mujer identificada como Luz Piedad Robi Martínez señaló que desde 2019 reveló esta información con el fin de que el ex atleta reconozca a la niña y le brinde apoyo económico.

Ciudad de México.- El ex jugador de las Águilas del Club América y goleador de la Selección Mexicana de Fútbol, Luis Roberto Alves “Zague”, fue demandado por una mujer que pide el reconocimiento de la paternidad de una niña de cinco años de edad, que habría tenido con el ahora analista deportivo.

En entrevista con el programa Suelta la Sopa, la modelo colombiana aseguró que el ex futbolista no ha querido hacerse responsable de su supuesta hija. Mucho menos le ha otorgado la pensión de tres mil dólares que le solicitó para los cuidados de la pequeña.

Luz Piedad confirmó que su salud se ha ido complicando durante las últimas semanas, luego de recibir el diagnóstico de padecer cáncer de mama, por ello ha buscado que se le pague de manera retroactiva, pues por su padecimiento necesita el dinero.

La colombiana asegura que el ex integrante del América tuvo un encuentro casual con ella en el año 2016 en Playa del Carmen. De esa unión habría nacido la pequeña, quien aún no conoce al ex atleta.