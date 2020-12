Nueva herramienta de Facebook e Instagram la llaman 'Modo infiel', porque autodestruye mensajes

ESTADOS UNIDOS.- Las aplicaciones Facebook e Instagram han puesto a disposición de los usuarios varias novedades, ente ellas una herramienta llamada 'modo efímero', la cual permite programar la distribución de mensajes al usuario.

"Es una función opcional que hace que los mensajes ya vistos desaparezcan cuando abandonas la conversación del chat. En ocasiones, un mensaje es espontáneo, algo que quieres compartir en el momento pero no quieres que quede guardado para siempre. Ahora, puedes enviar memes, GIF o reacciones para compartir lo que piensas pero no siempre puedes decir, y tener la certeza de que ese mensaje no permanecerá en el historial de chat", se explicó.

Para activar esta funcionalidad, simplemente hará falta deslizar el dedo hacia arriba en una conversación de chat existente y eso es todo, ya estás en el modo efímero. Vuelve a deslizar el dedo hacia arriba para regresar al modo de chat normal.

"Estamos implementando el modo efímero gradualmente en Messenger e Instagram. Actualmente, el modo efímero está disponible en Messenger en los Estados Unidos y en un puñado de otros países. Llegará próximamente a los países de la Unión Europea. El modo efímero en Instagram llegará a los Estados Unidos y otros países próximamente, cuando actualices con la nueva experiencia de Messenger", se apuntan desde la red social.

Entre otras herramientas están disponibles:

'Ver juntos': la cual te permite ver video y películas acompañado de amigos.

'Temas de chat': que pone a disposición una variedad de avatares para enriquecer la conversación.