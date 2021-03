¿Miss Piggy en riesgo de ser cancelada por la rana Kermit?

Después de que se pidiera que Pepe Le Pew y Speedy González fueran cancelados por fomentar el acoso y el estereotipo racial respectivamente, ahora se hizo un llamado en internet para cancelar a Miss Piggy, integrante de los Muppets.

Miss Piggy, la popular cerdita y esposa de la rana Kermit (antes conocida como René), fue señalada en Twitter por fomentar la violencia doméstica, pues siempre encuentra alguna excusa para golpear a su esposo.

"Nunca pensé que vería el día en que Pepe Le Pew sería cancelado. No puedo esperar a ver la cancelación de Miss Piggy por abuso físico y emocional hacia Kermit. Ella le ha aplicado sus técnicas de kárate desde los años 70, pobrecito bastardo", expresó una usuaria en la red social.

En respuesta a un tuit acerca de las conductas inapropiadas que el zorrillo creado por Chuck Jones, una persona expresó que la cerdita de Los Muppets, también llegó a acosar a Kermit.

¿Y Miss Piggy? Ella hace lo mismo con Kermit casi, pero desde el punto de vista femenino. Necesitamos deshacernos de Miss. Piggy también. Necesitamos cancelar todas las caricaturas de antaño porque no todas encajan en la sociedad actual. Todos estamos jodidos por ver estos", cuestionó otra persona.

Otras personas agregaron que estaba bien la cancelación de Pepe, no obstante habría que "responsabilizar" a Miss Piggy por sus actos, ya que no solamente violentaba a la rana, sino también al resto de sus colegas.

"Es hora de hacer a la señorita Piggy responsable, ya que vamos por este camino. Violencia excesiva hacia los invitados y una variedad de Muppets MÁS varios ejemplos de acoso sexual hacia la rana Kermit" escribió un usuario. "Mi hombre, Kermit the Frog, ha estado en una relación abusiva con Miss Piggy durante más de 5 décadas. Si pueden cancelar a Pepe, ¿no deberían cancelarla también?", agregó otro más.

Estos comentarios llegan unas semanas después de que en Estados Unidos, Disney Plus agregara a "The Muppets" una advertencia sobre su contenido. En esta explican que no quieren retirar el contenido, pues es importante aprender de sus errores.