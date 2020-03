Minecraft modifica sus textos de inicio para ayudar a combatir el Covid-19

Ante la contingencia por el nuevo coronavirus Covid-19, millones de personas de varios países se han visto orillados a permanecer en casa para evitar que continúe la propagación del virus. Pese a que esto ha supuesto pérdidas millonarias para varios sectores, la industria de los videojuegos se ha visto notablemente beneficiada por la cuarentena.

El popular videojuego Minecraft decidió promover la conciencia entre los usuarios de su juego mediante mensajes en su pantalla de inicio. Los textos amarillos conocidos como "splash messages" suelen aludir a características del juego, sin embargo, en medio de la crisis mundial por el Covid-19, dichos textos ahora brindan mensajes como: Lávate las manos, no te toques la cara, agua y jabón, apoya a parientes y amigos mayores, ve a hacer la despensa por tus ancianos, gamers unidos- separados en sus propias casas, salva el mundo mantente en tu casa.

Durante finales del 2019 y el año en curso el mundo vio un resurgimiento del videojuego Minecraft, en la actualidad cuentan con más de 112 millones de jugadores al mes.

Durante el pasado 19 de marzo, la empresa GameStop dio a conocer a sus clientes que sus tiendas de videojuegos seguirán abiertas debido a que "proveen productos esenciales para que facilitan a sus clientes mantenerse conectados y proveen productos que permiten a negocios y a clientes trabajar de manera remota".

Sin embargo, el anuncio causó disgusto entre muchos miembros de la comunidad gamer debido a que lo consideraron una acción irresponsable basada en la ambición de la empresa por seguir generando ingresos.

To ensure we adhere to CDC-recommended social distancing guidelines, we will be selling DOOM Eternal a day early on Thursday, 3/19 as a safety precaution for our customers and associates. Animal Crossing will release on Friday 3/20 to further help separate the crowds.