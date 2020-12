Milla Jovovich... ¡Experta en Apocalipsis!

Monterrey.- Pocas estrellas de Hollywood conocen mejor el Apocalipsis que Milla Jovovich. Se enfrentó a los zombis de Resident Evil y ahora se adentra en el infernal mundo de Monster Hunter, pero por el camino ha contribuido a que las actrices ganen terreno en el habitualmente masculino cine de acción.

"Yo crecí en los años 80 y era realmente raro ver entonces a una mujer liderando una saga de acción", comentó.

"Recuerdo que tenía 12 años cuando vi Alien 2: El regreso por primera vez y entonces descubrí a Sigourney Weaver. Me impresionó mucho. Fue un momento increíble porque me vi en ella y sentí como que: ´Guau, las mujeres pueden hacer esto también, no son sólo los hombres´", añadió.